Quem é Geninho Zuliani, vice de Rodrigo Garcia ao governo de SP

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou nesta quinta-feira, 4, que o deputado federal Geninho Zuliani, do União Brasil, será seu vice na disputa à reeleição ao governo de São Paulo. “Agora nosso time está completo”, afirmou Garcia ao confirmar a chapa, cuja pré-campanha é formada por PSDB, União Brasil, MDB, Podemos, Cidadania, Solidariedade, PROS, Avante, Patriota e PP.

Parceiro político de Garcia há mais de 20 anos, Geninho Zuliani é formado em Gestão Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e pós-graduado em Master em Liderança e Gestão pelo Centro de Lideranças Públicas (CLP). Iniciou a carreira política em Olímpia, local para onde se mudou após sair de Ribeirão Pires, sua cidade natal.

Zuliani tem 46 anos, fez parte do DEM desde 1999 e foi incorporado automaticamente ao União Brasil após fusão da sigla com o PSL. Sua primeira eleição como vereador em Olímpia ocorreu em 1996 e, após ser reeleito, tornou-se presidente da Câmara. Também foi, aos 32 anos, o mais jovem prefeito da cidade nas eleições de 2008, cargo para o qual se reelegeu em 2012. Atualmente, é presidente do União Brasil em São José do Rio Preto, município em que vive com a família.

Em 2018, Geninho Zuliani concorreu a deputado federal e foi eleito com quase 90 mil votos. Sua maior bandeira foi garantir a aprovação do Marco Legal do Saneamento Básico, instituído por meio da Lei 14.026/2020, da qual foi relator.

Fim da crise

O ex-secretário de Saúde da capital Edson Aparecido, do MDB, que até então era cotado para ser vice de Garcia, irá concorrer ao Senado pela mesma chapa. A decisão coloca ponto final na disputa das últimas semanas entre MDB, União Brasil e PSDB sobre qual partido teria preferência para indicar o candidato a vice ano governo do Estado.

Aparecido era o preferido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para ocupar a vaga de vice, mas Zuliani foi escolhido após o União Brasil, que tem maior tempo de TV no horário eleitoral, exigir o posto.