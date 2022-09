Quem criou história do ‘nós contra eles’ foi o PT, e Bolsonaro adora, diz Ciro

No quarto e último bloco do debate entre presidenciáveis, o candidato pelo PDT a presidente, Ciro Gomes, ao comentar o aumento de casos de violência política no Brasil, afirmou há pouco que quem “criou essa história do nós contra eles foi o PT e o Bolsonaro adora porque um resolve o problema do outro”.

A fala de Ciro foi feita após o questionamento de jornalista ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, sobre os casos de violência durante as eleições. A profissional perguntou se o chefe do Executivo se arrepende da declaração sobre “fuzilar a petralhada”.

Em resposta, o presidente disse que, durante seu governo, foram reduzidas em mais de 40% as mortes violentas no Brasil, quadro atribuído por ele, inclusive, pela política armamentista.

Bolsonaro também citou a morte de um petista em Foz do Iguaçu (PR) por um bolsonarista. “Esse episódio lamentável de Foz do Iguaçu, como tantos outros, eu recebi o irmão da vítima, que disse para todos que votava em mim. Eu recebi com toda cordialidade. Liguei para os seus familiares naquele momento. Fiz uma live de quase uma hora. A esposa dele também fez uma oração de mais de 30 minutos pregando a paz”, comentou.

“Querer imputar a mim essa responsabilidade foge do jornalismo minimamente sério”, emendou Bolsonaro.

O debate é realizado pelo SBT, em parceria com a CNN, Veja, Estadão, Nova Brasil FM e Terra.