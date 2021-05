Política Queiroga: Eu me preocupo com CTI, CPI é problema do Parlamento

Enquanto a CPI da Covid no Senado debate uma possível reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao colegiado, depois de diversos parlamentares terem ficado insatisfeitos com o depoimento dado por ele na semana passada, o médico disse nesta quinta-feira, 13, que não se preocupa com a Comissão Parlamentar de Inquérito.

“Eu me preocupo com terapia intensiva, com CTI. CPI é problema do Parlamento. Eu já estive lá, já prestei esclarecimentos e estarei sempre à disposição do Congresso”, disse Queiroga antes de reunião nesta tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Queiroga esteve acompanhado dos professores da USP Fábio Jatene e Protásio Lemos da Luz. Segundo o ministro, o objetivo do encontro é elaborar um projeto de assistência para os pacientes pós-covid.