Política Queiroga: A política é do governo federal, não do Ministério da Saúde

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a política a ser implementada contra o novo coronavírus no País é “a do governo federal, não do Ministério da Saúde”. “Se o presidente da República pensar de forma diversa, ele é o presidente da República”, afirmou durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado. “Fui nomeado pelo presidente da República e estou trabalhando conforme as orientações técnicas dia e noite”, afirmou.

Conforme ressaltou, a política de combate ao vírus inclui a vacinação e o uso de medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras e o distanciamento físico entre as pessoas. O ministro anunciou também que deverá fazer modificações à política de testagem para diagnóstico do vírus. “Vamos buscar testes mais modernos, com antígenos”, afirmou. “Na nossa gestão não há política de distribuição de remédios sem eficácia comprovada”, completou.