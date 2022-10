‘Que você possa reconstruir o País’, diz Tebet ao felicitar Lula por aniversário

A senadora e ex-candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB-MS) fez nesta quinta-feira (27) uma publicação no Twitter em felicitação pelo aniversário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem se aliou após ter sido derrotada no primeiro turno do pleito. “Feliz aniversário, presidente @LulaOficial! Desejo felicidades, saúde e muita sabedoria para que você possa reconstruir o Brasil e devolver a esperança aos brasileiros. Estamos juntos com você, Lula, pela democracia e para mudar o Brasil! Domingo é 13! Viva Lula!”, escreveu a senadora.