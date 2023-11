‘Que o povo argentino saiba atravessar este duríssimo teste para democracia’, afirma Gleisi

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, reconheceu a vitória de Javier Milei no segundo turno das eleições argentinas, mas afirmou que o povo e as instituições da Argentina devem enfrentar um teste de sua democracia.

“Confiamos que o povo argentino e suas instituições saibam atravessar este novo e duríssimo teste para a sua democracia, representado pela eleição de Milei”, disse neste domingo, 19, em publicação na rede social X (antigo Twitter).

A deputada federal pelo Paraná disse que o resultado das eleições presidenciais na Argentina deve ser reconhecido por todos, como fez o candidato Sergio Massa, que teve o apoio do PT.

Na publicação, Gleisi ainda afirmou que o Brasil será solidário no desafio de construir a integração entre os dois países e o fortalecimento do Mercosul. “Esperamos que tais esforços não sejam interrompidos pelo novo governo, porque representam a possibilidade de um futuro melhor e mais justo para toda a América do Sul”, disse.