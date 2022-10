Política Quando precisou de homem no Supremo, ele conseguiu, diz Bolsonaro sobre Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer uma nova rodada de críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Durante a live ‘Mulheres de Minas com Bolsonaro’, a tarde desta sexta-feira, 14, o chefe do Executivo reclamou que a maioria do colegiado tenha sido indicada por adversários, e voltou a sugerir que a Corte trabalhou ativamente para inocentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu rival nas eleições.

“Quando Lula precisou de homem no Supremo, ele conseguiu. Ele curtiu mais de dois anos de cadeia, daí reinterpretaram a prisão em segunda instância e foi colocado na rua. Mas não era esse objetivo, não era dar liberdade para o Lula para ele se casar com a Janja a socióloga Rosângela da Silva e serem felizes para sempre”, disse.

“Ele tinha de voltar ao governo porque eu acabei com a harmonia em Brasília, onde muita gente fazia besteira e vivia em paz, metendo a mão no dinheiro público. Teve de descondenar o Lula sic”, afirmou o presidente, sobre a restituição dos direitos políticos do adversário.

Segundo o presidente, constantes decisões contra ele – citando o ministro Alexandre de Moraes – têm como objetivo tirá-lo do sério. “Para você cometer deslizes, deixar você chateado, mais hipersensível. Estou suportando um montão de coisas pelo meu Brasil, dentro das quatro linhas da Constituição”.

“Eu peço a Deus uma reeleição para trazer todo mundo para dentro das quatro linhas. Quero editar um montão de decreto copiando artigos da Constituição. Todo mundo vai ter de cumprir”, disse o chefe do Executivo.