Quaest: Prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD) lidera disputa com 40% - O Liberal

Política Quaest: Prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD) lidera disputa com 40%

A primeira pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Florianópolis mostra nesta terça-feira, 27, que o atual prefeito, Topázio Neto (PSD), lidera as intenções de votos na capital do Estado. Ele tem 40% do eleitorado. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais.

Atrás de Topázio Neto, estão os candidatos Dário Berger (PSDB) e Marquito (PSOL), com 16% e 13%, respectivamente, o que pode sugerir um empate técnico, levando em consideração a margem de erro.

Lela (PT) e Pedrão (PP) estão empatados com 6% das intenções. Os demais candidatos, Brunno Dias (PCO), Carlos Muller (PSTU), Mateus Souza (PMB) e Portanova (Avante) não pontuaram.

De acordo com o levantamento, os eleitores indecisos representaram 10%. Os que optariam por votar em branco, nulo ou não votariam, se as eleições fossem nesta terça, são 9%.

A pesquisa foi contratada pela NC Comunicações SA. Ouviu 852 pessoas de 24 a 26 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SC-08197/2024.