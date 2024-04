PT: Manifestações de Musk atentam contra soberania e merecem veemente repúdio

O Partido dos Trabalhadores (PT) manifestou-se neste domingo, 7, sobre as últimas declarações do bilionário Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota, a Comissão Executiva Nacional do PT afirma que as manifestações de Musk são “indevidas e abusivas” e “atentam contra a soberania brasileira e merecem o mais veemente repúdio”.

“Ao atacar o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o bilionário ameaça diretamente o estado de direito democrático e as instituições do nosso País”, diz a nota.

Neste domingo, 7, o empresário, dono do X (antigo Twitter), da Tesla e do SpaceX, chegou a pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. “Esse ministro traiu descarada e repetidamente a Constituição e o povo brasileiro. Ele deveria renunciar ou ser alvo de impeachment. Vergonha, Alexandre de Moraes”, publicou Musk na tarde de hoje.

“Sua demonstração de arrogância serve à campanha de mentiras de Jair Bolsonaro contra o Judiciário brasileiro e configuram ingerência totalmente descabida na vida política e na democracia em nosso País”, afirma o PT.

Para o partido, a ofensiva “truculenta” do dono do ‘X’ “é mais uma evidência de que as plataformas devem se submeter a regulamentação muito clara, como ocorre em outros países, para que deixem de servir à propagação de mentiras e campanhas de ódio”.