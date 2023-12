PT fará prévias para escolher candidato do partido à prefeitura de Ribeirão Preto em 2024

O PT vai escolher o seu candidato à prefeitura de Ribeirão Preto no dia 24 de fevereiro do ano que vem. A data foi definida numa reunião na noite desta segunda-feira, 4, na sede municipal da legenda. A realização das prévias foi o caminho encontrado pelo partido para definir o nome que vai representá-lo nas eleições de 2024, uma vez que nenhum postulante à vaga obteve o apoio de dois terços do diretório municipal.

Atualmente, existem cinco cotados para disputar as prévias do partido. Para encabeçar a chapa petista na disputa pelo comando de Ribeirão, o candidato deverá conquistar o apoio da maioria dos 5,3 mil filiados da legenda na cidade. A expectativa é de que as prévias contem com a participação de Antônio Machado, candidato do PT em 2020, que obteve somente 6,8% dos votos, da vereadora Duda Hidalgo, do médico Ulysses Strogoff, do advogado Ricardo Sobral e do professor Fábio Sardinha.

“Para muito além do debate de nome X ou Y, o mais importante é que possamos debater o nosso projeto de cidade”, declarou a vereadora Duda Hidalgo. Segundo ela, o partido vai se mobilizar no próximo ano não só para disputar a prefeitura, como também para aumentar a bancada do PT na Câmara Municipal de Ribeirão Preto.

As prévias do partido serão antecedidas por dois debates: um no dia 3 de fevereiro e outro no dia 21 do mesmo mês.