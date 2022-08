PT diz que inclusão de regulação da agroindústria em diretriz de governo foi erro

A inclusão do termo “regulação da agroindústria” na diretriz do programa de governo da chapa Lula/Alckmin protocolado no Tribunal Superior Eleitoral foi um “erro de revisão”, segundo a assessoria do coordenador do programa de governo do Partido dos Trabalhadores, Aloizio Mercadante. De acordo com a assessoria, a palavra regulação será retirada da versão final do programa. O termo foi acrescentado na versão das diretrizes do programa protocolado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 6 de agosto e não fazia parte da edição anterior que a imprensa teve acesso.

O conteúdo restante da diretriz será mantido, segundo a assessoria. O texto fala em “agregar valor à produção agrícola” com a constituição de uma agroindústria de “primeira linha e de alta competitividade mundial”. Também consta na diretriz o fortalecimento da produção nacional de insumos, máquinas e implementos agrícolas para fomentar o desenvolvimento do complexo agroindustrial.

A presença do termo regulação desagradou a representantes do agronegócio. O setor teme que a regulação citada no texto seja uma referência à eventual interferência do governo no mercado com controle das exportações e da produção.