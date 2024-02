PSB apresenta requerimento pra sair do ‘blocão’ de Lira

O PSB apresentou na tarde desta segunda-feira, 5, um requerimento para retirar o partido do “blocão” que reunia a sigla, o União Brasil, o PP, o PDT, o PSDB, o Cidadania, o Avante, o Solidariedade e o Patriota na Câmara dos Deputados. O documento é assinado pelo líder do PSB na Casa, Gérvasio Maia (PB).

Como mostrou a Coluna do Estadão, o PT iria dedicar o começo do próximo ano para tentar negociar um novo grupo para 2024. A ideia era, inclusive, reunir os partidos mais progressistas que faziam parte do blocão: o PSB e o PDT.

A criação do “blocão” foi uma reação do Centrão ao PT e o PL, que são donos das maiores bancadas. Reunindo as demais siglas, o Centrão garantia as maiores bancadas, e, assim, ter prioridade na escolha de comissões.

O primeiro grande bloco nesta legislatura foi feito entre MDB, PSB, Republicanos e Podemos, e reúne 144 deputados. O “blocão” surgiu depois e tem 176 parlamentares.

A presença de partidos como o PSB e o PDT frustrava relações com o governo. Apesar de serem fiéis às pautas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em determinadas votações, o antigo líder do PSB na Câmara, Felipe Carreras (PE), precisou orientar votos contra o governo no plenário, por ser também líder temporário do “blocão”.