‘Providência divina’, diz padre Kelmon sobre candidatura

O candidato do PTB à Presidência, Padre Kelmon, disse que encara como “providência divina” sua candidatura ao Planalto. Ele assumiu o lugar de Roberto Jefferson (PTB) na chapa após o Tribunal Superior Eleitoral indeferir o nome do ex-presidente da legenda na disputa.

“Um sacerdote jamais pensou ser presidente da República do seu próprio país. Eu encaro como providência divina. Um padre e um pastor candidatos pela primeira vez na história”, disse ao chegar na sede do SBT, onde acontece debate promovido pelo Estadão e outros veículos de imprensa. Jefferson está em prisão domiciliar por ordem proferida no inquérito das milícias digitais.