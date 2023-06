Protesto pró-Deltan em SP tem faixa contra Zanin no STF

Apoiadores de Deltan Dallagnol, deputado cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fizeram neste domingo, 4, uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, contra a perda do mandato do ex-chefe da Operação Lava Jato. Esvaziado, o ato foi boicotado por simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro pediu que manifestantes não fossem ao protesto para “poupar esforços” em prol da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro. O Movimento Brasil Livre (MBL) se retirou da organização.

Encabeçado pelo partido Novo e pelo movimento Vem Pra Rua, o ato foi marcado por críticas a “excessos” do Poder Judiciário e à indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF). Havia cartazes com os dizeres “Zanin Não”, em repúdio à opção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por indicar seu advogado pessoal como ministro, mensagens de ataque ao TSE e faixas “contra uma Justiça a serviço do PT”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.