Procurador-geral não pode se submeter a nenhum dos outros Poderes, diz Lula na posse de Gonet

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao recém-empossado procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonnet, que faça com que a “verdade prevaleça acima de qualquer interesse” no Ministério Público. O chefe do Executivo disse que um procurador-geral não pode se submeter nem a outros Poderes nem a manchetes de jornais e também não tem “direito de brincar” com o Ministério Público.

“O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem direito a brincar com ela”, declarou Lula em discurso na cerimônia de posse de Gonet nesta segunda-feira, 18. “O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e processo democrático deste país que um procurador não pode submeter a um presidente da República, a um presidente da Câmara, ao presidente do Senado, aos presidentes de outros Poderes, mas também não pode se submeter a manchete de nenhum jornal ou canal de televisão”, acrescentou.

Lula iniciou a fala dizendo que não iria fazer um discurso, mas apenas um pedido a Gonet: “em nome do que você representará na história deste país, peço que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade prevaleça, acima de qualquer outro interesse”.

O presidente disse estar emocionado ao voltar à sede do Ministério Público e destacou o papel da PGR na sociedade brasileira. Ao lembrar de sua época enquanto era deputado constituinte, Lula disse ter visto a luta, sob a orientação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence que foi feita para que se pudesse, atualmente, “dar ao Ministério Público a estrutura que ele merecia”.