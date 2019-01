Procurador Eduardo Fortunato Bim é nomeado presidente do Ibama

O procurador federal Eduardo Fortunato Bim foi nomeado para exercer o cargo de presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O nome de Eduardo Bim para o órgão já havia sido anunciado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

A presidente anterior do Ibama, Suely Araújo, antecipou sua saída do cargo esta semana depois de o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles questionarem um contrato de locação de veículos assinado pelo Ibama. Suely disse que a acusação não tem fundamento e “evidencia completo desconhecimento da magnitude” do órgão e de suas funções.

A nomeação do novo presidente do Ibama está publicada no Diário Oficial da União (DOU) em edição extra desta quarta-feira, 9. O documento também divulga a nomeação de Sérgio Luiz Cury Carazza como secretário executivo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves.

A edição desta quarta do Diário Oficial traz outras nomeações em pastas como o próprio Meio Ambiente, Advocacia-Geral da União, Secretaria de Governo, além da Presidência da República.