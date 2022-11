PRF: pontos de interdições ou manifestações em rodovias caem de 335 para 227

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os pontos de interdições, bloqueios ou manifestações em rodovias do País caíram de 335 às 1h02 para 227 às 9h04. Há ocorrências em diversos Estados e no Distrito Federal. São eles: Amazonas, Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. As informações foram publicadas na conta oficial do Twitter da PRF.

O maior número de bloqueios é registrado em Santa Catarina, com 38, e o de interdições em Mato Grosso, com 23. Segundo a entidade, 246 manifestações já foram desfeitas. A corporação anunciou uma operação para liberar estradas na madrugada desta terça-feira, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar a liberação imediata das vias públicas.

Desde a noite de domingo, após a derrota eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes interditam rodovias pelo País. Eles pedem a intervenção do Exército. Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos, mas são majoritariamente organizados por “populares”, segundo a PRF.

Coletiva

A Polícia Rodoviária Federal informou que irá realizar uma entrevista coletiva de imprensa logo mais, às 11h, sobre os bloqueios nas estradas pelo País. “A PRF realizará uma coletiva para tratar das ações para garantir a livre circulação nas rodovias federais no Brasil”, divulgou em nota.