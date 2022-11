Pressão por anúncio de ministros é ansiedade do mercado, diz Gleisi

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta segunda, 21, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não tem pressa para indicar os ministros do novo governo antes da posse. A deputada considerou “difícil” a divulgação nesta semana de nomes que vão ocupar a Esplanada a partir de 2023 e afirmou que a ansiedade é mais do mercado do que do Congresso.

“Eu acho que ele (Lula) não está com tanta pressa. O pessoal do mercado que está mais ansioso, alguns estão mais ansiosos. Mas acho que ele está com a coisa bem resolvida na cabeça”, disse Gleisi, a jornalistas, na Câmara dos Deputados. A petista afirmou que Lula vai a Brasília amanhã, mas “não adiantou nada” sobre a composição dos ministérios.

No Twitter, Gleisi afirmou ser necessária uma “mobilização” para aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição, cujo texto final deverá ser apresentado até amanhã. “Ela é fundamental para atender os brasileiros que mais precisam e assim dar o primeiro passo pra reverter caos social”, escreveu a petista.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.