Política Presidentes do STF e do Senado lamentam meio milhão de mortos por covid-19

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Fux, publicou no Twitter, neste sábado, 19, uma nota de pesar pelo meio milhão de mortos por covid-19 no Brasil. “No dia em que o Brasil registra 500 mil mortes em razão da Covid-19, o Poder Judiciário brasileiro presta solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas. É preciso relembrar a cada dia que não são apenas números. São mães, pais, filhos, irmãos. Meio milhão de pessoas que partiram e tiveram seus sonhos interrompidos. Apesar da imensa tristeza, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça reafirmam que seguem empreendendo esforços para ajudar a sociedade brasileira a mitigar os impactos desta terrível pandemia. – Ministro Luiz Fux, Presidente do STF e do @CNJ_oficial.”

Senado

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também publicou uma nota de pesar pela triste marca de óbitos. Ele escreveu no Twitter: “meus sinceros sentimentos às 500 mil famílias brasileiras que perderam alguém para a Covid 19. Uma enorme tristeza nacional. Vamos manter o foco na prevenção e na vacina para todos”.