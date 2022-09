Presidentes da Câmara e Senado não comparecerão ao desfile militar em Brasília

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decidiu não comparecer ao desfile do 7 de setembro em Brasília nesta quarta-feira, 7. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também não participará das comemorações.

Autoridades de outros Poderes em Brasília estão evitando subir no palanque com o presidente Jair Bolsonaro, temendo terem suas imagens vinculadas a do mandatário, sem saber qual será o tom de seu discurso na cerimônia. No ano passado, o chefe do Executivo chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de “canalha”.

Hoje, Bolsonaro voltou a convocar apoiadores a comparecerem às festividades do Bicentenário da Independência, tanto em Brasília, quanto no Rio de Janeiro, em uma mensagem no Twitter.