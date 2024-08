Presidente Lula lamenta morte de liderança indígena Tuíre Kayapó

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte da liderança indígena da Terra Las Casas, Tuíre Kayapó, que faleceu neste sábado, 10. Segundo Lula, Tuíre é uma “referência” na defesa dos povos originários do Brasil.

“Hoje perdemos a liderança Tuíre Kayapó, uma referência na defesa dos povos originários do nosso país. Solidariedade aos familiares e amigos de Tuíre”, escreveu o chefe do Executivo no X, antigo Twitter, nesta tarde.

Tuíre, que enfrentava um câncer de colo de útero, morreu na manhã deste sábado, 10, no Pará. Recentemente, a liderança indígena esteve envolvida na luta do marco temporal, tese segundo a qual só poderiam ser demarcadas terras indígenas ocupadas antes de 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição.

Na sexta-feira, 9, Lula disse que assinará “quantos decretos forem necessários” para demarcar terra indígena e legalizar áreas quilombolas. A declaração ocorreu durante inauguração do Contorno Viário de Florianópolis, em Santa Catarina.

“A gente espera resolver logo esse negócio do marco temporal para poder demarcar as terras. Quero dizer aos quilombolas que nós vamos legalizar os territórios quilombolas. O Incra está autorizado para legalizar. E quando estiver pronto, eu assinarei quantos decretos forem necessários”, disse o presidente da República.