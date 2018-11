Presidente em exercício, Maia recebe aliados no Planalto

O presidente em exercício da República, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebeu diversos aliados no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, 21. Entre as audiências, Maia conversou com o presidente do DEM, ACM Neto, e com o deputado federal Mendonça Filho (DEM-PE).

As conversas ocorrem no mesmo dia em que ACM Neto se encontra com o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O DEM abriu um canal de diálogo com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, para um possível apoio formal ao futuro governo ao mesmo tempo que visa a reeleição de Maia na presidência da Câmara.

Mais cedo, o parlamentar tentou desvincular a presença de integrantes do DEM no governo do presidente eleito de sua intenção em concorrer à reeleição na Casa afirmando que a escolha de três nomes do partido como ministros de Bolsonaro não foram indicações da legenda.

Maia também conversou no Planalto com o líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), com o líder do PR na Casa, José Rocha (BA) – com quem almoçou – e ainda com os deputados Paulinho da Força (SD-SP) e Aureo Ribeiro (SD-RJ), além de outros aliados. Os encontros não entraram na agenda oficial.

O presidente Michel Temer viajou ao Chile nesta quarta para assinatura de um acordo de livre comércio com o País.