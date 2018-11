Presidente eleito Jair Bolsonaro chega ao CCBB, em Brasília, para cumprir agenda

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), chegou por volta das 8h20 desta quarta-feira, 21, ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde a equipe de transição se reúne. O general Augusto Heleno, futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional (SGI), acompanhava o presidente.

Bolsonaro cumpre agenda nesta quarta no CCBB. Às 9h45, ele recebe visita do embaixador da Rússia e às 10h, do embaixador do Líbano. Às 10h30, está prevista uma reunião com a equipe de transição: todos os ministros já anunciados e assessores mais próximos. Às 14h, o presidente eleito recebe parlamentares.

Equipe

Bolsonaro já anunciou dez ministérios: Casa Civil (Onyx Lorenzoni), Economia (Paulo Guedes), Justiça e Segurança Pública (Sérgio Moro), Segurança Institucional (General Augusto Heleno), Defesa (General Fernando Azevedo e Silva), Relações Exteriores (Ernesto Araújo), Ciência e Tecnologia (Marcos Pontes), Agricultura (Tereza Cristina), Saúde (Luiz Henrique Mandetta) e a Controladoria-Geral da União (Wagner Rosário).