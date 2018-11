Presidente eleito Jair Bolsonaro chega a Brasília

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), desembarcou por volta das 9h desta terça-feira, 6, na Base Aérea de Brasília, para a sua primeira viagem à capital federal depois das eleições. O jato Legacy da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportou Bolsonaro atrasou cerca de 20 minutos no seu deslocamento a partir do Rio de Janeiro.

As primeiras informações indicam que a aeronave fez uma volta sobre Unaí (MG), a cerca de 160 quilômetros do Distrito Federal. Devido ao tempo nublado, a pista de pouso estava sendo operada por meio de aparelhos.

Na chegada ao terminal da Base, Bolsonaro, o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, e outros integrantes de sua equipe foram recepcionados pelo comandante do local, brigadeiro do Ar Ari Soares Mesquita, e pelo general reformado Augusto Heleno Ribeiro, indicado para integrar o novo governo.

A previsão é que Bolsonaro faça um percurso de carro até o Congresso Nacional, onde participa de cerimônia de celebração dos 30 anos da Constituição Federal, por volta das 10h. O presidente eleito terá a escolta da Polícia Federal e de homens da Polícia Militar.

Em frente à Base Aérea, o clima é tranquilo. Há apenas um grupo de jornalistas e 35 agentes do Batalhão de Infantaria da Base, que fazem a segurança do local. Perto dali, a cerca de dois quilômetros da Base, também há um grupo de apoiadores de Bolsonaro – que deverá acompanhar a comitiva do presidente eleito até ao Congresso.

Depois da sessão no Congresso, conforme o Estado apurou, Bolsonaro deve se reunir com representantes das Forças Armadas. Também deve ter uma série de reuniões com a equipe de transição, nomeada na Segunda-feira (5) e que está sob a coordenação do ministro extraordinário Onyx Lorenzoni.