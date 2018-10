Presidente do TRE-SP anuncia oficialmente que Doria é o governador eleito de SP

Às 19h43 deste domingo, 28, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin, fez o anúncio oficial de que o candidato João Doria (PSDB) era o governador eleito do Estado: “A quantidade de voto que falta para apurar é inferior ao necessário para mudar o resultado”, afirmou.

No momento da entrevista, 99,4% dos votos já haviam sido apurados. Doria tinha 51,78%, contra 48,21% de Márcio França (PSB). Essa diferença não se alterou muito ao longo da apuração. Faltando 0,6% das urnas a serem contabilizadas, a diferença de votos de Doria para França era de 753.819 votos (10.933.896, contra 10.180.077).

O presidente do TRE-SP aproveitou para agradecer “as urnas eletrônicas” pelo bom funcionamento do sistema, e classificou as ocorrências como “insignificantes”.