Política Presidente do TRE-RJ não vê irregularidade em deslocamento de Bolsonaro no Rio

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), Elton Leme, afirmou que não viu irregularidades no deslocamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, da Vila Militar ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na capital fluminense, pela manhã.

Bolsonaro percorreu o trecho de cerca de 25 quilômetros entre seu local de votação e o Galeão acompanhando de pelo menos cinco carros oficiais e com parte do corpo para fora do veículo, acenando para a população, o que poderia configurar uma carreata.

“Um presidente da República se desloca com pelo menos três carros. Se estiver acompanhando de assessores, são mais veículos. Não acho que se caracteriza uma carreata”, afirmou.

Leme também não confirmou as denúncias de retenção de transporte público em São Gonçalo e da ocorrência de bloqueios policiais na Avenida Brasil e na Ponte Rio Niterói. “Recebemos muitas denúncias, mas nada foi confirmado”, disse.