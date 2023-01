Política Presidente do Chile chegará a Brasília no domingo pela manhã para a posse de Lula

O presidente do Chile, Gabriel Boric, chegará a Brasília no domingo por volta das 11 horas para participar da posse do presidente eleito e diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele irá à abertura da cerimônia no Congresso, às 15 horas, seguirá para o Planalto, onde Lula fará seu discurso à população, e depois participará da recepção realizada no Itamaraty às 17h30.

Boric deve se encontrar com Lula no dia 2 de janeiro para discutir a relação entre os países e projetos para enfrentar problemas como migração e integração na América do Sul. O horário dessa reunião não foi informado.

O chefe de Estado do Chile será acompanhado pela ministra das Relações Exteriores, Antônia Urrejola, pela porta-voz do governo, Camila Vallejo e pelo ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, que comparecerá como convidado especial de Lula.

Em 31 de outubro, um dia após a eleição de Lula, o presidente chileno ligou para o petista para parabenizá-lo pela vitória. Nas redes sociais, disse que a eleição de Lula “é uma alegria para a América Latina e para o mundo”. “Temos muito o que aprender sobre a experiência de Lula e do Brasil dessas últimas décadas. Diante da polarização, é importante a sua mensagem de unidade e nobreza. É o caminho que seguiremos também no Chile para construir mais justiça social para toda a nossa pátria”, escreveu.

A posse de Lula deverá contar com pelo menos 65 delegações estrangeiras, compostas por chefes de governo, vice-presidentes, chanceleres e outros representantes.