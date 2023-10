Política Presidente da Petrobras diz não ter pretensão de concorrer ao governo do Rio Grande do Norte

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que não pretende concorrer ao governo do Rio Grande do Norte à frente, mas condicionou seu futuro político ao PT. “Não tenho plano nenhum [de governar o Rio Grande do Norte], a não ser governar a Petrobras hoje”, afirmou em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. “É o partido quem vai decidir [meu futuro na política]. Hoje eu estou dedicado à Petrobras. Acho que o mandato da Petrobras pode coincidir ou não coincidir com o mandato do governo”, acrescentou.

Carioca, mas radicado no Rio Grande do Norte há duas décadas, Prates cumpriu mandato como senador do Estado entre 2019 e janeiro deste ano, quando deixou o cargo para assumir a presidência da Petrobrás.

Nas eleições de 2020, disputou a prefeitura de Natal pelo PT e terminou o pleito em segundo lugar.