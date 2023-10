Presidente da FPA se encontra com Padilha, mas diz que não há acordo sobre marco temporal

PO presidente Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion (PP-PR), esteve no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 30, para conversar com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Eles falaram sobre o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto do marco temporal sobre demarcação de terras indígenas. Segundo o deputado, não há acordo sobre o tema. “Se o governo quisesse um acordo nesse assunto do marco temporal teria buscado um acordo antes da votação ou do veto”, declarou ele a jornalistas depois do encontro com o ministro.

“O ministro Padilha me pediu para tentar sentar com eles e buscar um alternativa, que fosse uma solução para o problema. Porque o governo não tem como pagar as indenização e nós não aceitamos que não tenha a temporalidade, o marco temporal”, disse Lupion. Ele disse não ver outra solução que não seja a derrubada do veto pelo Congresso.