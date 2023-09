Presidente da CPMI do 8/1 pede retirada de deputado Brunini e suspende sessão

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, Arthur Maia (União-BA), interrompeu a sessão desta terça-feira, 26, após discussão com o deputado Abílio Brunini (PL-MT). Antes, Maia solicitou que a segurança retirasse o parlamentar do local, mas ele se recusou a sair, afirmando que é integrante do colegiado e não poderia ser retirado.

Brunini recorrentemente interrompe colegas e grava os discursos nas reuniões do colegiado, e é advertido por Maia. “Não vou sair. Solicite (a retirada), eu não vou sair. Hoje estou como membro”, gritou Brunini.

A confusão ocorreu durante depoimento do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Bolsonaro. A presença do militar intensificou o embate entre base e oposição. Pouco antes da confusão, Heleno se irritou com questionamentos feitos pela relatora Eliziane Gama (PSD-MA) e soltou uma série de palavrões.

“Ela fala as coisas que ela acha que está na minha cabeça. P…, é para ficar p…, né. P… que pariu”, disse. A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) reagiu e cobrou respeito à relatora. “É muito desrespeito”, disse.