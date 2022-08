Presidenciáveis citam ato defesa da democracia; artistas comparecem em SP e Rio

Candidatos à Presidência exaltaram ontem, nas redes sociais, o ato em defesa da democracia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou a hashtag #EstadoDeDireitoSempre para defender o movimento e afirmar que o Brasil “era soberano e respeitado”. Lula não esteve no ato por temer que sua presença fosse interpretada como comício eleitoral, afirmaram petistas ao Estadão.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) afirmou que o ato foi um “momento de união de diferentes segmentos contra os recorrentes ataques de Bolsonaro aos nossos direitos, ao sistema eleitoral e ao próprio regime democrático – que é a maior de todas as nossas conquistas. Este é um compromisso de todos nós”. O pedetista estava ontem em uma agenda em Salvador (BA).

A senadora Simone Tebet (MDB) reforçou seu apoio à carta. “Estado de Direito Sempre!”, afirmou. “No dia 11 de agosto, a sociedade levanta sua voz em defesa da democracia”, escreveu.

Artistas

Artistas e celebridades prestigiaram nesta quinta, 11, os atos em defesa da democracia. Na sacada da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo de São Francisco – que virou uma espécie de “área VIP” para acompanhar o manifesto, a cantora Daniela Mercury marcou presença acompanhada de sua mulher, Malu Verçosa. Elas se acomodaram em baixo da faixa em que se lia os dizeres “estado de direito sempre”.

Ao lado do casal, o jornalista Chico Pinheiro, ex-apresentador da TV Globo, também assistia aos discursos direcionados ao povo na rua. Professores da USP e políticos como o ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo do candidato do PT à Presidência, também circulavam pela área.

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Casagrande e a chef de cozinha Bela Gil, filha do cantor e compositor Gilberto Gil, participaram do ato no Rio de Janeiro, que foi realizado na Pontifícia Universidade Católica (PUC).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.