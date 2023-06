Presidência indica ao Senado embaixadores para Irã, Canadá e Bulgária

O presidente da República em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin, encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, nomes de diplomatas para cargos de representação do Brasil no exterior, conforme mensagens publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Foram indicados: Eduardo Ricardo Gradilone Neto, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Islâmica do Irã; Carlos Alberto Franco França, para embaixador do Brasil no Canadá; e Paulo Roberto Campos Tarrisse da Fontoura, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Bulgária e, cumulativamente, na República da Macedônia do Norte.