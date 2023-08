Política Presidência da CPI do MST confirma presença do ministro Fávaro em audiência

A assessoria do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST, deputado federal Tenente-Coronel Zucco (PL-RS), confirmou a ida do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em audiência da CPI amanhã (17) às 9h. Ontem, a assessoria do Ministério da Agricultura informou à presidência da CPI que o ministro não participaria da audiência por “extensa agenda”.

Conforme mostrou o Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Fávaro reviu a decisão após articulação da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Parlamentares da bancada ruralista orientaram o ministro de que a sua ausência poderia levar a CPI a reverter o convite em convocação, o que geraria maior constrangimento.