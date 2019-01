Presença de filho de Bolsonaro no cortejo foi reconhecimento pela campanha

A presença do vereador Carlos Bolsonaro, um dos cinco filhos do presidente eleito, Jair Bolsonaro, no Rolls Royce que conduziu o pai e a primeira-dama Michelle no desfile de posse foi uma deferência pelo trabalho dele na campanha.

Auxiliares do novo presidente que estão no Planalto para a transmissão de cargo chegaram a demonstrar surpresa quando viram, num telão, Carlos no veículo. Depois, relataram que Bolsonaro tinha manifestado nos últimos dias intenção de reconhecer em público as ações de Carlos nas redes sociais.

A cena foi considerada por pessoas no Planalto como uma demonstração de poder e influência do filho mais próximo de Bolsonaro.

Não é a primeira vez que um filho de presidente entra no carro. Paula, filha da ex-presidente Dilma Rousseff, esteve ao lado da mãe nos desfiles de posse de 2011 e 2015.