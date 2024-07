Prefiro estar em um partido democrático, onde há debates, diz Haddad sobre ‘fogo amigo’ no PT

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que prefere estar em um partido democrático, em que há debates, ao ser questionado sobre o fogo amigo do PT. “Ou você está em um partido democrático ou não está”, disse. Ele acrescentou: “é melhor assim, é melhor a luz do dia, é melhor um debate frontal, é melhor do que aqueles movimentos de bastidores, comuns na República Brasileira, de minar a base de uma política sorrateiramente. As pessoas são transparentes, falam o que pensam e eu falo o que eu penso também”, disse durante o 9º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, promovido pela Abraji.

Questionado sobre as críticas do partido de que é ele que força a meta de déficit zero no País, Haddad pontuou que desde 2014 o País convive com rombos nas contas públicas e isso não melhorou a vida de ninguém. Ele reiterou o compromisso com o equilíbrio fiscal: “Eu não acredito que a expansão fiscal neste momento seja boa para o Brasil. Ao contrário, eu penso que se nós fizermos uma contenção desse período de dez anos, nós temos espaço na política monetária de corte de juros para promover um desenvolvimento sustentável, para o investimento privado aumentar”, disse.

O ministro afirmou que não tem bala de prata na economia, que é preciso ter um plano de desenvolvimento e que ele acredita no trabalho de formiguinhas que está sendo feito pelo governo.