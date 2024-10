Prefeito de Taboão é baleado durante ataque

O prefeito de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, José Aprígio (Podemos), de 72 anos, sofreu um atentado na tarde desta sexta, 18, na BR-116, e foi baleado no ombro, segundo informou a Secretaria de Comunicação da prefeitura. “O incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. No caminho para uma coletiva de imprensa na nova sede da prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros”, disse a secretaria, por meio de nota.

Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, na capital. De acordo com a prefeitura, o quadro de saúde do prefeito era estável.

Blindado

Depois de compromissos de campanha, Aprígio – que disputa a reeleição em segundo turno – foi almoçar na Churrascaria Essência Gaúcha, na Avenida Marechal Castelo Branco. Dali, saiu com o carro blindado da prefeitura, um Jeep Renegade preto. Quando passava pela pista local da Rodovia Régis Bittencourt, a BR-116, um veículo emparelhou e um de seus ocupantes disparou pelo menos cinco vezes em direção ao carro do prefeito. Uma das balas perfurou o vidro da porta traseira. Teria sido esse disparo que acertou a clavícula do prefeito.

Os momentos que se seguiram ao disparo foram gravados por um assessor de Aprígio com um celular, e o vídeo foi compartilhado nas redes sociais. As imagens mostram o prefeito baleado no banco de trás do veículo enquanto o motorista se dirige à UPA.

O diretor do Departamento de Polícia da Macro São Paulo (Demacro), delegado Julio Guebert, afirmou ao Estadão que o veículo usado no crime foi incendiado no km 21,7 do Rodoanel Norte, em Osasco, também na Grande São Paulo. O carro usado pelos criminosos provavelmente era um Nissan March. Ainda não se sabe qual foi a motivação.

A Delegacia Seccional de Taboão da Serra abriu inquérito para apurar o caso. Os veículos estão sendo periciados. Além disso, os policiais buscam imagens em câmeras de vídeo no trajeto dos carros. Policiais do Demacro foram até a churrascaria em Taboão. Uma outra equipe foi ao hospital para tentar ouvir o político.

A Polícia Rodoviária estadual informou que o carro dos criminosos estava em fuga “quando, no quilômetro 21,7, o ocupante desceu do carro e incendiou o veículo intencionalmente”. Já o veículo em que o prefeito estava era um carro oficial do Executivo municipal. Imagens cedidas mostram que o tiro perfurou a janela do passageiro (esquerda). O prefeito estava no banco de trás.

Aprígio disputa a reeleição contra o candidato Engenheiro Daniel (União Brasil). No primeiro turno, Daniel recebeu 48,98% dos votos válidos. O prefeito teve 25,93% dos votos. Taboão da Serra fica na Grande São Paulo e faz divisa com a zona sul da capital paulista, Embu das Artes e Cotia.

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, defendeu uma investigação minuciosa para esclarecer os fatos. “O Podemos reitera o repúdio a qualquer forma de violência e reafirma seu compromisso com o respeito, a democracia e o diálogo. Esperamos que o prefeito Aprígio se restabeleça rapidamente e que todas as circunstâncias deste triste episódio sejam esclarecidas o mais breve possível”, disse ela em nota.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.