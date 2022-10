Prefeito de Belo Horizonte declara apoio a Lula no 2º turno

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), declarou apoio à campanha do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste segundo turno, e disse esperar que a cidade dê uma votação expressiva para ele nesta etapa decisiva da corrida presidencial. “Presidente Lula, tenho muita confiança que o povo de Belo Horizonte, que quer uma cidade mais feliz e que precisa de serviços públicos de qualidade conta que o senhor será esse presidente que fará esse trabalho com recursos para que possamos construir. Contamos com o senhor e conte com Belo Horizonte, conte com o prefeito de Belo Horizonte, conte com nossa solidariedade e apoio. O senhor será sempre bem-vindo. Belo Horizonte precisa de Lula presidente”, disse Noman.

A declaração de Noman foi feita ao lado de Lula, pouco antes de coletiva de imprensa concedida pelo ex-presidente em Belo Horizonte. Também acompanharam o discurso o ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-candidato ao governo do Estado, Alexandre Kalil (PSD), o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) e o deputado federal André Janones (Avante-MG).

Lula disse que é uma alegria voltar a BH e relembrou vários projetos, obras e repasses feitos pela gestão petista à capital mineira.

Pela primeira vez o prefeito da capital mineira esteve em um ato com o petista e disse honrado e orgulhoso de estar ao lado do ex-presidente. “Escolhi estar aqui porque Belo Horizonte precisa voltar a ser parte do Brasil. Belo Horizonte precisa estar junto com candidato Lula porque ele, com certeza, fará com que Belo Horizonte volte a receber parcelas de recursos para construir casa popular, para combater enchentes e para resolver uma série de problemas, que temos hoje e não temos verba federal”, disse Noman.

Sem citar nominalmente o presidente Jair Bolsonaro (PL), Noman criticou o abandono de políticas à capital mineira em tom de desabafo.

“Belo Horizonte tem sido abandonada nos últimos anos. Não tem recebido nada. Estamos sofrendo de uma carência de ações de Estado. No Brasil, nenhum município sobrevive sem apoio do governo federal e sem apoio do governo estadual. Precisamos de investimento, recursos e apoio. Não temos isso hoje”, criticou o prefeito de Belo Horizonte. “Por este motivo que estive hoje com Lula. O presidente foi muito solícito às nossas reivindicações, mostrou sensibilidade política, carinho e apreço”, afirmou Noman, relatando encontro reservado com Lula antes da coletiva.