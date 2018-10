Prefeita de Paris declara apoio a Fernando Haddad pelo Twitter

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, declarou neste sábado seu apoio ao candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, por meio de sua conta no Twitter. “Na véspera do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, todo o meu apoio ao meu amigo Fernando Haddad. Conheci o Fernando quando ele era prefeito de São Paulo; ele é um homem de valor, um defensor da democracia, competente e corajoso”, disse Anne na rede social.