A construção de uma unidade do McDonald’s em Caçapava (SP) virou bandeira eleitoral da prefeita Pétala Lacerda (Republicanos), que busca a reeleição, e motivo de chacota nas redes sociais.

A prefeita publicou um vídeo ao lado de um suposto representante do McDonald’s no Vale do Paraíba, a quem chamou de “amigo”, afirmando que a rede está chegando à cidade “depois de muitos pedidos” que ela teria feito a ele.

Na legenda da publicação, Pétala Lacerda descreve a chegada do McDonald’s a Caçapava como uma “conquista” e um “marco” para a cidade, resultado de “muito trabalho e dedicação”. “Esse é mais um passo para o desenvolvimento da nossa cidade, porque Caçapava não pode parar”, escreveu a candidata à reeleição, acrescentando seu número de urna na postagem.

Nos comentários, usuários do Instagram ironizaram a tentativa da prefeita de usar a construção do McDonald’s como vitrine para sua reeleição.

“McDonald’s vai ser da prefeitura? Que feio a prefeita mandar seus comissionados todos postarem no Facebook como se fosse uma obra da prefeitura”, criticou um. “Que saudável, nutritivo e revolucionário! Era justamente a ÚNICA coisa que faltava na cidade”, ironizou outro. “O que a prefeitura fez para trazer o McDonald’s? Teve algum incentivo fiscal, doação de terreno ou algo do tipo? Se não, é só iniciativa privada atuando”, questionou um terceiro.

Antes de anunciar a chegada da franquia à cidade, Pétala Lacerda fez suspense nas redes sociais sobre a notícia. “Hoje sou eu que tenho uma novidade imperdível para te contar. Uma fofoca. Advinha quem eu consegui trazer para a cidade de Caçapava?”, diz ela num vídeo em que aparece comendo uma batata do McDonald’s.

A prefeita também enfrentou reações negativas nos comentários. “Eu já vi candidato fazer marketing usando obras, asfalto recém colocado, escola reformada e afins…. Agora, usar um fast food para angariar votos é a primeira vez”, escreveu uma internauta.

Procurada, a prefeita disse que “a menção à chegada do McDonald’s em Caçapava reflete o trabalho contínuo da prefeita em atrair empresas que gerem empregos, renda e crescimento econômico para a cidade”. Ela diz que participou das negociações que viabilizaram a chegada da franquia e citou outros empreendimentos que estão indo para a cidade. O McDonald’s não respondeu até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.