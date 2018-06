Pré-candidatos à Presidência usam Twitter para se manifestar neste sábado

Alguns dos principais pré-candidatos à Presidência da República já se pronunciaram por meio do Twitter neste sábado (16). Em clima de Copa do Mundo, Manuela D’Ávila (PCdoB) e Guilherme Boulos (Psol) citaram o evento. A primeira se referiu ao que classificou como “fake news” e revelou torcida pela Islândia, no jogo contra a Argentina, que acabou há pouco, empatado em 1 a 1. “Resgataram um tweet da Copa de 2014, quando estávamos fora da final, para dizer que estou torcendo pra Argentina. Gente, nesse exato momento estou aqui com a Islândia contra a Argentina!”. O tuíte a que Manuela se referiu, de 13 de julho de 2014, dizia: “Hoje sou Messi, sou latino-americana, sou Argentina.”

Boulos também citou o Mundial de seleções de futebol, fazendo uma analogia com o Poder Judiciário. “O uso do vídeo na arbitragem da Copa mostra que juiz de futebol não é Deus e pode falhar. O Judiciário brasileiro deveria aprender com isso, ainda mais com tantos juízes que têm time político escancarado. Pode isso, Arnaldo?”, escreveu.

Um pouco antes, ele também publicou uma mensagem sobre Janaína Paschoal. Segundo ele, a advogada que acusou Dilma das pedaladas e “escandalizou o País com seus impropérios”, pode ser candidata pelo partido de Bolsonaro. “Algumas pessoas têm o incrível dom de sempre surpreender: quando se pensa que chegaram ao fundo do poço abrem um novo poço”, tuitou.

Os demais candidatos que se manifestaram não fizeram referência à Copa. Álvaro Dias (Podemos) compartilhou algumas notícias, entre as quais uma do caderno de Política do Estadão, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux, disse que o “Combate às fake news será rigoroso”. Ele também compartilhou o link para um vídeo no Youtube que conta um pouco de sua história.

Já Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES e pré-candidato pelo PSC, informou sobre um artigo que escreveu para o portal Poder360, explicando o seu #Plano20Metas. “O plano tem como base 3 pilares: Sociedade, Economia e Instituições (SEI). Vamos recuperar a função social do governo através do crescimento econômico e fortalecimento das instituições.”

Por fim, Jair Bolsonaro (PSL) publicou um vídeo em que o jornalista Heródoto Barbeiro usa um aplicativo, durante seu programa, mostrando que “não existe processo de corrupção ou improbidade administrativa contra Jair Bolsonaro.”

No fim da noite de ontem, Bolsonaro também publicou um vídeo em que fala sobre o armamento da população. No vídeo, ele diz que “irresponsável é o governo que desarma o cidadão de bem e deixa a vagabundagem muito bem armada”. Bolsonaro diz que vai “equilibrar esse jogo”. “Quero dar o direito a legítima defesa da população. Não é comprar uma ponto 40 na birosca da esquina. Vai ter algum critério para compra e porte”, disse o pré-candidato.