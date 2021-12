Política Pré-candidato ao governo do RJ Marcelo Freixo se reúne com Alckmin e Lula

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB/RJ), pré-candidato de seu partido ao governo do Rio de Janeiro, se reuniu na manhã deste domingo, 19, com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Na pauta da conversa estavam as eleições de 2022, publicou Freixo em suas redes sociais. Na postagem, o deputado federal defendeu que o pleito do ano que vem exigirá “diálogo, espírito público e responsabilidade com o Brasil”.

Recém-saído do PSDB, após mais de 30 anos de filiação, Alckmin pode ir para o PSB. O ex-tucano é cortejado para integrar uma chapa com Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022.

Lula também está na agenda de Freixo neste domingo, anunciou o parlamentar fluminense em suas redes sociais. “Café da manhã com @geraldoalckmin. Ótima conversa sobre os desafios de 22. Democracia, emprego, políticas públicas e a necessidade de derrotarmos o fascismo. A eleição vai exigir diálogo, espírito público e responsabilidade com o Brasil. À noite estarei com @LulaOficial.”, postou Marcelo Freixo.