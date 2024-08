Pré-candidato a vereador do PL exibe arma na cintura durante convenção em Cuiabá

O pré-candidato a vereador de Cuiabá Rafael Ranalli (PL) mostrou uma arma de fogo durante uma convenção do partido realizado nesta terça-feira, 6. A exibição ocorreu ao lado do deputado federal Abílio Brunini (PL-MT), que foi oficializado como pré-candidato a prefeito na capital mato-grossense.

Veja o vídeo clicando aqui .

Antes de exibir a arma, o pré-candidato deu um grito de apoio à sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro: “Eu tô fechado com o 22 (número eleitoral do PL), porra!”. Suplente de deputado estadual, Ranalli ocupou o cargo no mês passado com o licenciamento do titular, o deputado Elizeu Nascimento (PL).

Na semana em que ocupou uma vaga na Assembleia Legislativa do Mato Grosso (AL-MT), Ranalli ficou conhecido ao protocolar um projeto de lei que concede uma medalha a policiais que participarem de ocorrências que resultem em morte de criminosos. O parlamentar também defende que isso seja utilizado como “recomendação” para a promoção de agentes de segurança pública.

Pré-candidato que exibiu arma acumula suplências e derrotas nas eleições

Sempre ligado à imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ranalli tentou ocupar uma vaga como titular na AL-MT em 2022, mas obteve apenas 11.097 votos e não foi eleito, ficando como suplente. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele declarou ter um patrimônio de R$ 603 mil.

Em 2020, ele tentou ser vereador de Cuiabá, e também terminou como suplente após conquistar apenas 1.590 votos. Naquele pleito, ele estava filiado ao Podemos, mesmo partido em que Abílio, o seu aliado político, perdeu a eleição em segundo turno para prefeito da capital mato-grossense.

A primeira eleição que o policial federal disputou foi em 2018, quando tentou ser deputado federal. Filiado ao PROS, ele obteve 33.523 votos e terminou na suplência.