Pré-candidata do Novo à Prefeitura de SP põe discurso de Milei para bebê ouvir na barriga

A pré-candidata à Prefeitura de São Paulo Marina Helena (Novo-SP) publicou uma fotografia neste sábado, 20, na qual coloca o discurso do presidente da Argentina, Javier Milei, para seu bebê “escutar”. A economista está grávida de um menino e registrou o momento em que Milei discursava no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Segurando um celular e um fone de ouvido em cima da barriga, Marina Helena registrou o momento em uma rede social. “Despertando meu leãozinho: Viva a Liberdade!”, escreveu na legenda da foto.

Milei discursou em Davos na quarta-feira, 17. O presidente argentino defendeu o capitalismo e, mais especificamente, o libertarianismo. No Fórum Econômico Mundial, disse que “o Ocidente está em perigo”, diante do risco do socialismo, pois líderes mundiais “abandonaram a liberdade pelo coletivismo”. Milei qualificou empresários como “heróis” e disse que “o Estado não é a solução, é o próprio problema”. O presidente da Argentina, contudo, não tratou do quadro em seu próprio país.

“O capitalismo é justo e moralmente superior”, defendeu, ao destacar o fato de que o mundo hoje é “mais rico e próspero que em qualquer momento da nossa história”.

Marina Helena foi candidata à deputada federal pelo Novo em 2022, quando recebeu 50.073 votos em São Paulo. A economista é a primeira suplente do partido na Câmara. Ou seja, se algum parlamentar deixar a vaga na Câmara, ela será chamada para ocupar a cadeira em Brasília.

A pré-candidata também integrou a equipe de Paulo Guedes no Ministério da Economia, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No período em que esteve na pasta, Marina Helena foi diretora de Desestatização.

A economista anunciou a pré-candidatura à prefeitura de São Paulo em 30 de outubro do ano passado, em uma rede social. Na ocasião, afirmou que há “muitos problemas a resolver, como a violência” na capital paulista.

Nas eleições de 2022, Marina Helena declarou um patrimônio de R$ 8,6 milhões. A economista montou o plano de governo do Novo para as eleições municipais de 2020 – quando Filipe Sabará foi o candidato da sigla – e foi CEO do Instituto Millenium, entidade liberal fundada por Guedes. Antes da carreira política, ela trabalhou no mercado financeiro e em bancos.