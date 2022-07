PP, partido da base de Bolsonaro, oficializa apoio a Garcia ao governo de SP

O PP oficializa nesta sábado, 23, em convenção estadual do partido, o apoio à candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) na disputa pelo governo de São Paulo. A legenda, presidida pelo ministro da Casa Civil e líder do Centrão, Ciro Nogueira, compõe a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) em nível federal.

Em São Paulo, o candidato apadrinhado pelo chefe do Executivo é o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos). Mas não é apenas na disputa paulista que a sigla da base de sustentação de Bolsonaro caminhará em sentido oposto ao presidente. Candidaturas antagonistas ao governo serão apoiadas pelo PP em Estados como Pernambuco e Bahia. O cenário reflete o fisiologismo característico da legenda, que esteve ao lado, por exemplo, de gestões petistas no passado.

Agenda

A convenção do PP ocorrerá na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e contará com a presença de Garcia. Logo após o evento, o governador segue para a convenção estadual do Patriota, que também vai oficializar aliança com o tucano.

Além do PP e do Patriota, Garcia tem o apoio do PSDB e Cidadania – siglas que formalizaram federação partidária -, MDB, Podemos, Solidariedade, Avante e União Brasil.