Posse é assunto mais comentado no Twitter

A posse de Jair Bolsonaro como o 38º presidente da República do Brasil foi o assunto mais comentado no Twitter mundial por volta das 15 horas desta terça-feira (1º), com a hashtag #PossePresidencial.

O assunto já vinha em alta desde o início do dia, atingindo seu ápice justamente durante a cerimônia em Brasília.

Também dominam as trending topics da rede social o vice-presidente recém-empossado, general Hamilton Mourão, e o tema “Fora Bolsonaro”.