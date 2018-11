Portaria da coordenação de transição delega competências de Lorenzoni

A Coordenação da Equipe de Transição de Governo editou portaria, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 16, e assinada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), que define competências do ministro extraordinário coordenador do gabinete de transição, Onyx Lorenzoni. De acordo com a Portaria, cabe ao ministro extraordinário “solicitar requisição, nomeação e designação de membros da equipe de transição”.