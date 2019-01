Porta-voz diz que horário da cirurgia de Bolsonaro ainda será definido

O porta-voz do governo federal, o general Otávio Santana do Rêgo Barros, disse neste domingo, 27, em entrevista coletiva a jornalistas no hospital Albert Einstein, que o presidente Jair Bolsonaro está tranquilo para ser submetido à cirurgia que ocorrerá na segunda-feira pela manhã, em horário a ser definido. “Ele está tranquilo, à espera do jogo do Palmeiras”, brincou.

A previsão é de que a cirurgia dure cerca de quatro horas e de que o presidente permaneça em torno de 10 dias na capital paulista em recuperação. O hospital montou uma ala especial para que o presidente possa fazer os despachos.