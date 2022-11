Pontos de bloqueio nas rodovias concedidas caem a 129, diz ABCR

Os pontos de bloqueio nas rodovias concedidas à iniciativa privada somam 129 no período da tarde desta quarta-feira, sendo 36 totais e 93 parciais, segundo dados atualizados pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). O saldo representa uma queda de 60 em relação ao visto no fim da tarde da terça-feira, quando eram 189 os pontos bloqueados.

A extensão das filas diminuiu de 274,05 quilômetros para 216 quilômetros.

Entre os bloqueios, 68 ocorrem em rodovias do programa de concessão federal e 61 no do Estado de São Paulo.

Os dados reúnem informações fornecidas por 40 concessionárias, entre as principais rodovias do Brasil.