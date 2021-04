PF põe filho de general no comando em São Paulo

Troca no comando da corporação em São Paulo acontece com menos de um mês

Menos de um mês após o delegado Denis Cali assumir a chefia da Polícia Federal em São Paulo, o novo diretor-geral da corporação, Paulo Maiurino, decidiu trocar o comando da maior superintendência do País. O novo chefe da unidade paulista da PF será Rodrigo Bartolamei, que antes estava lotado no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

Filho do general reformado Gelson Brum Bartolamei, Rodrigo é ex-chefe da Interpol em Brasília. Além disso, o delegado foi coordenador de segurança das Olimpíadas do Rio.

Em 2019, o delegado chefiou uma operação na comunidade das Três Pontes, em Cosmos, na zona oeste do Rio, para recuperar o telefone celular do advogado-geral da União, André Mendonça, que havia esquecido o aparelho em um carro de aplicativo.

O atual chefe da PF em São Paulo, Denis Cali, foi nomeado no último dia 16 e nem chegou a fazer mudanças na unidade. Antes de assumir o comando da unidade paulista da corporação, no lugar do delegado Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho, Cali chefiou a PF no Ceará.