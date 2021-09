PM mineira manda retirar outdoor para ato do 7 de Setembro com logo da corporação

O governo de Minas informou nesta quarta-feira, 1º, que não haverá atos e desfiles oficiais de 7 de Setembro no Estado. O anúncio foi feito em nota conjunta do governador Romeu Zema (Novo) e a Polícia Militar (PM) mineira. A PM informou também que “solicitou” a retirada de um outdoor instalado no município de Raul Soares (MG), que convoca a população para um desfile, hasteamento da bandeira do Brasil e execução do Hino Nacional no Dia da Independência. O outdoor exibe a logomarca da PM mineira e marca da Sicoob Crédito Empresarial, cooperativa de crédito da região, que também pediu a retirada do seu nome.

O outdoor foi instalado por um grupo local da cidade de 23.762 habitantes, o Raul Soares Patriota, que tem como lema “Deus, Pátria e Família”. “Resgatando o patriotismo em nossa cidade. Participe! Traga a sua família”, diz a peça publicitária.

No comunicado, Zema afirmou que “devido à pandemia da covid-19 e, diante a todos os cuidados sanitários necessários, não serão realizadas celebrações pelo Estado que promovam aglomerações no Dia da Independência, comemorado em 7 de setembro”.

O governador ainda afirmou que a PM “fará o monitoramento para avaliar a necessidade de planejar uma ação de segurança quando houver a confirmação dos atos em qualquer cidade do Estado”,

Na nota conjunta, a PM afirma “que não tem qualquer participação no referido evento e solicitou aos organizadores a retirada da logomarca da corporação da peça publicitária”. O Sicoob Crédito Empresarial, por sua vez, também divulgou nota hoje informando que “não autorizou o uso de sua marca no referido outdoor (…) e solicitou aos organizadores que retirassem sua logo da peça publicitária”.

O Estadão não havia localizado os responsáveis pelo outdoor até a publicação da reportagem.